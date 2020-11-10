Макгрегор и Порье могут провести бой на турнире UFC 257

Ирландский боец Конор Макгрегор (22–4) и американец Дастин Порье (26–6) пришли к соглашению, что их бой состоится на турнире UFC 257, который пройдет 23 января в Лас-Вегасе.

Макгрегор не против провести этот бой и раньше. Ирландец настаивает на дате 12 декабря, поскольку назначенный на этот день бой Аманды Нуньес против Меган Андерсон был отменен в качестве главного события UFC 256.

Объявив о завершении карьеры в начале этого года, Макгрегор начал намекать на возвращение, одновременно выражая свое разочарование тем, что в UFC не очень заохотили его после быстрого технического нокаута в первом раунде против Дональда Серроне в январе.