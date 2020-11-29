Жан Беленюк: Очень хорошо, что это не было дешевой постановкой, а реальным поединком

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал итоги поединка Тайсон - Джонс. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Для меня это две абсолютные легенды мирового бокса! То, что они вообще согласились на подобную, достаточно опасную, авантюру - свидетельствует о железных яйцах и любви к своему виду спорта! С удовольствием посмотрел их противостояния!

Очень хорошо, что это не было дешевой постановкой, а реальным поединком. С учетом возраста, считаю, что шоу было качественное и подобный формат может иметь определенный потенциал. И правильно, что не определяли победителя, думаю, в данном случае это не надо!

Главное, чтобы на ринге ни у кого не случилось инфаркта, особенно до боя, от мандража" - написал он.