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Макгрегор опустился в рейтинге UFC накануне боя с Порье
Конор расположился на 13-м месте
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, который в ближайшие выходные проведёт матч-реванш с американцем Дастином Порье, потерял одно место в сводном рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Макгрегор опустился на 13-е место, пропустив Роберта Уиттакера.
Это единственное изменение в сводном рейтинге. Первую тройку по-прежнему составляют чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, бывший обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс и лучший средневес Исраэль Адесанья.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
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