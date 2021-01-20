Макгрегор опустился в рейтинге UFC накануне боя с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, который в ближайшие выходные проведёт матч-реванш с американцем Дастином Порье, потерял одно место в сводном рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Макгрегор опустился на 13-е место, пропустив Роберта Уиттакера.

Это единственное изменение в сводном рейтинге. Первую тройку по-прежнему составляют чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, бывший обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс и лучший средневес Исраэль Адесанья.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.