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Невероятная: Дарья Билодид - украинская снежная королева. Фото

Единоборства
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Как всегда - шикарная

Невероятная: Дарья Билодид - украинская снежная королева. Фото
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками невероятными зимними снимками. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Невероятная: Дарья Билодид - украинская снежная королева. Фото - изображение 1

Невероятная: Дарья Билодид - украинская снежная королева. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее украинские теннисисты провели совместный вечер в Мельбурне.

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В статье: Дарья Билодид
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