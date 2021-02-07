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Украинские теннисисты устроили совместный ужин в Мельбурне. Фото

Теннис
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Украинские теннисисты устроили совместный ужин в Мельбурне. Фото
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Украинские теннисисты Элина Свитолина (WTA №5), Марта Костюк (WTA №78), Леся Цуренко (WTA №148), Надежда Киченок (WTA №659) и Сергей Стаховский (АТР №184) провели совместный вечер в Мельбурне (Австралия) перед стартом Australian Open. Соответствующие фото появились на официальных страницах спортсменов в Instagram.

Украинские теннисисты устроили совместный ужин в Мельбурне. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Доминик Тим назвал главного фаворита турнира.

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В статье: Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Сергей Стаховский
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