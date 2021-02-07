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Украинские теннисисты устроили совместный ужин в Мельбурне. Фото
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Украинские теннисисты Элина Свитолина (WTA №5), Марта Костюк (WTA №78), Леся Цуренко (WTA №148), Надежда Киченок (WTA №659) и Сергей Стаховский (АТР №184) провели совместный вечер в Мельбурне (Австралия) перед стартом Australian Open. Соответствующие фото появились на официальных страницах спортсменов в Instagram.
Напомним, что ранее Доминик Тим
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