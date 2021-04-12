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Порье ответил на слова Макгрегора об отмене боя
Дастин не переживает по этому поводу
Дастин Порье ответил на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора о том, что их третий бой, который был запланирован на 10 июля, отменяется.
Ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не выполнил обещание пожертвовать $ 500 тыс. в его благотворительный фонд. Это заявление очень разозлило Конора. Ирландец на своей странице в "Твиттере" сообщил об отмене поединка.
"Окей", — ответил на публикацию Макгрегора Порье, прикрепив видео с их второго поединка, в котором Дастин одержал победу нокаутом.
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