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Порье ответил на слова Макгрегора об отмене боя

Единоборства
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Дастин не переживает по этому поводу

Порье ответил на слова Макгрегора об отмене боя

Новина українською

Дастин Порье ответил на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора о том, что их третий бой, который был запланирован на 10 июля, отменяется.

Ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не выполнил обещание пожертвовать $ 500 тыс. в его благотворительный фонд. Это заявление очень разозлило Конора. Ирландец на своей странице в "Твиттере" сообщил об отмене поединка.

"Окей", — ответил на публикацию Макгрегора Порье, прикрепив видео с их второго поединка, в котором Дастин одержал победу нокаутом.

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
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