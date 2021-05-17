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Конор Макгрегор показал фото с новорожденным сыном
Конор назвал сына Риан
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал отцом в третий раз. На своей странице в "Инстаграме" ирландец опубликовал фотографию с новорождённым сыном.
"Теперь нас пятеро в клане Макгрегоров. Родился здоровый мальчик! У малыша и его чудесной мамы всё отлично! Боже, я благодарю тебя за всё, что ты даёшь мне и моей семье в этом мире. Мой новорождённый сын, Риан Макгрегор", — написал Конор.
Напомним, летом прошлого года Конор и его возлюбленная Ди Дэвлин обручились. Пара уже давно состоит в отношениях.
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