Жан Беленюк получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Фото

Украинский борец, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 Жан Беленюк получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марта Костюк рассказала о дружбе в Туре.