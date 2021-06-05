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Жан Беленюк получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Фото
Украинец полностью в безопасности
Украинский борец, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 Жан Беленюк получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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