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Порье заработал приличную сумму на продаже экипировки
Все средства Дастин отправил в благотворительный фонд
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заработал $ 28 тыс. на продаже экипировки с боя против Конора Макгрегора на турнире UFC 264, сообщает BT Sport. Спортсмен продал экипировку на eBay, а вырученные деньги отправил в благотворительный фонд в Уганде.
Напомним, на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264 в главном поединке встречались Макгрегор и Порье. Дастин одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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