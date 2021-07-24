Денис Беринчик жестко избил Лобова и победил в принципиальном противостоянии

Украинский боксер Денис Беринчик победил ирландца Артема Лобова в поединке на голых кулаках.

Бой был досрочно остановлен после 4-го раунда из-за отказа Артема Лобова от продолжения поединка. E ирландца все лицо было в крови, и Русский молот решил не выходить на последний раунд.

После боя Беринчик прокомментировал свою победу:

"Спасибо всем, что здесь собрались. Поздравляю оппонента Артема Лобова. Спасибо, что согласился драться с непобежденным боксером. Сопернику респект. Дебют удался. На кулаках драться понравилось. Думаю, что это не конец, а только начало. Хочу поблагодарить свою команду и всех, кто мне помог" - сказал он.