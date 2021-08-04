Беленюк: Все титулы завоеваны

Олимпийский чемпион игр-2020 Жан Беленюк рассказал о своих планах на ближайшее время. Украинец признался, что после завоевания золота в Токио сосредоточиться на работе в Верховной Раде Украины.

"Все титулы завоеваны. Не хватало "золота". Сейчас отдохну. Как вы знаете, я еще парламентарий в своей стране. Все эти два года совмещал работу в парламенте и подготовку к Олимпийским Играм. Перенос Игор на год достаточно осложнил мои задачи. После отдыха хочу сконцентрироваться на работе в парламенте и проявить себя там. Там также необходима победа".

Напомним, что Беленюк стал олимпийским чемпионом в Токио по греко-римской борьбе!