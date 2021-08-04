Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беленюк: Все титулы завоеваны
Жан хочет сосредоточиться на работе в Верховной Раде
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион игр-2020 Жан Беленюк рассказал о своих планах на ближайшее время. Украинец признался, что после завоевания золота в Токио сосредоточиться на работе в Верховной Раде Украины.
"Все титулы завоеваны. Не хватало "золота". Сейчас отдохну. Как вы знаете, я еще парламентарий в своей стране. Все эти два года совмещал работу в парламенте и подготовку к Олимпийским Играм. Перенос Игор на год достаточно осложнил мои задачи. После отдыха хочу сконцентрироваться на работе в парламенте и проявить себя там. Там также необходима победа".
Напомним, что Беленюк стал олимпийским чемпионом в Токио по греко-римской борьбе!
Популярное сейчас
- Стало известно, почему Яремчук не полетел с Бенфикой на матч против Спартака
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай лидирует, Украина поднимается почти на 30 позиций
- "Фарм-клуб непримиримых соперников". Болельщики Черноморца обратились к мэру Одессы
- Жан Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады 2020
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО