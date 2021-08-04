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Беленюк: Все титулы завоеваны

Единоборства
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Жан хочет сосредоточиться на работе в Верховной Раде

Беленюк: Все титулы завоеваны

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион игр-2020 Жан Беленюк рассказал о своих планах на ближайшее время. Украинец признался, что после завоевания золота в Токио сосредоточиться на работе в Верховной Раде Украины.

"Все титулы завоеваны. Не хватало "золота". Сейчас отдохну. Как вы знаете, я еще парламентарий в своей стране. Все эти два года совмещал работу в парламенте и подготовку к Олимпийским Играм. Перенос Игор на год достаточно осложнил мои задачи. После отдыха хочу сконцентрироваться на работе в парламенте и проявить себя там. Там также необходима победа".

Напомним, что Беленюк стал олимпийским чемпионом в Токио по греко-римской борьбе!

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В статье: Жан Беленюк
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