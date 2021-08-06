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Беленюк: Очень рад порадовать всех украинцев и получить эту долгожданную медаль

Единоборства
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Жан поделился впечатлениями

Беленюк: Очень рад порадовать всех украинцев и получить эту долгожданную медаль

фото - НОК Украины

Новина українською

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал завоевания золота на Олимпиаде в Токио.

"Счастлив. Очень рад порадовать всех украинцев и получить эту долгожданную медаль. Как лично я ждал золотой медали на Олимпиаде, так и все. Надеюсь, что она еще будет не последней на этих Играх в Токио для нашей сборной.

Схватка с Датунашвили? Был настроен очень позитивно. С самого утра проснулся и понял, что должен получить удовольствие от этого турнира. У меня на сердце и в голове было понимание, что все будет хорошо.

И с этим пониманием я шел в борцовский зал. Знал, что буду бороться с Датунашвили. Понимая, как в прошлый раз мы отборолись – счет 1:1 и убедительной борьбы он не показал, понял, что мне надо использовать свой шанс в партере и показать свое превосходство. По сути так я и построил свою схватку.

Когда узнал, что с Лоринцом буду бороться – – спокойно отнесся. Действительно, мы уже встречались до десяти раз, я ни разу не проигрывал.

Спокойно был настроен, но знал, что он – крепкий парень. Надо было четко идти по своему графику. Знал, что надо делать и вообще отслеживал всех своих противников, борцов, с которыми встречался на ковре.

Знаю их слабые и сильные стороны, психологическую закалку. Понимал, что Лоринц психологически мне проиграл до финала", – сказал Беленюк.

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В статье: Жан Беленюк
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Источник:
Суспильне

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