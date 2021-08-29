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Дарья Билодид вместе со своим домашним любимцем желает всем хорошего воскресенья. Фото
Украинка отдыхает
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид поделилась со своими сторонниками новым фото. Соответствующий снимок наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Воскресенье"
Напомним, что ранее Святослав Михайлюк
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