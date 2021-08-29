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Дарья Билодид вместе со своим домашним любимцем желает всем хорошего воскресенья. Фото

Единоборства
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Украинка отдыхает

Дарья Билодид вместе со своим домашним любимцем желает всем хорошего воскресенья. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид поделилась со своими сторонниками новым фото. Соответствующий снимок наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Воскресенье"

Дарья Билодид вместе со своим домашним любимцем желает всем хорошего воскресенья. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Святослав Михайлюк подписал контракт с "Торонто".

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В статье: Дарья Билодид
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