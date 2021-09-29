Единоборства
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Украинский боец после эффектного нокаута получил контракт от UFC
Вот он шанс показать себя
фото - xsport.ua
Украинец Игорь Потеря (20-3) в первом раунде отправил в нокаут поляка Лукаша Судольски (8-1). Бой проходил в рамках шоу «Претендентская серия Даны Уайта».
«Я не могу не взять его в UFC. Букмекеры думали, что этого парня уничтожат», - заявил босс UFC.
Игорь Потеря является чемпионом серии WWFC.
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