  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Украинский боец после эффектного нокаута получил контракт от UFC
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинский боец после эффектного нокаута получил контракт от UFC

Единоборства
(2 голосов)

Вот он шанс показать себя

Украинский боец после эффектного нокаута получил контракт от UFC

фото - xsport.ua

Новина українською

Украинец Игорь Потеря (20-3) в первом раунде отправил в нокаут поляка Лукаша Судольски (8-1). Бой проходил в рамках шоу «Претендентская серия Даны Уайта».

«Я не могу не взять его в UFC. Букмекеры думали, что этого парня уничтожат», - заявил босс UFC.

Игорь Потеря является чемпионом серии WWFC.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: UFC Игорь Потеря
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...