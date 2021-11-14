Жан Беленюк принял участие в популярном украинском телешоу. Фото

Чемпион олимпийских игр 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк принял участие в популярном украинском шоу "Украина має талант". Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что премьера выпуска с участием нашего спортсмена состоится в следующую субботу, 20 ноября.