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Жан Беленюк принял участие в популярном украинском телешоу. Фото
Новые таланты чемпиона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион олимпийских игр 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк принял участие в популярном украинском шоу "Украина має талант". Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
Отметим, что премьера выпуска с участием нашего спортсмена состоится в следующую субботу, 20 ноября.
Напомним, ранее Марина Бех-Романчук
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