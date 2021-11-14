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Жан Беленюк принял участие в популярном украинском телешоу. Фото

Единоборства
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Новые таланты чемпиона

Жан Беленюк принял участие в популярном украинском телешоу. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион олимпийских игр 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк принял участие в популярном украинском шоу "Украина має талант". Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Жан Беленюк принял участие в популярном украинском телешоу. Фото - изображение 1

Отметим, что премьера выпуска с участием нашего спортсмена состоится в следующую субботу, 20 ноября.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук поделилась фото из Испании.

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В статье: Жан Беленюк
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