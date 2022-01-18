Дарья Билодид рассказала, что для нее означает счастье. Фото

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид рассказала своим поклонникам, что для нее означает счастье. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что раньше Белодид похвасталась своей растяжкой.