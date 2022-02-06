Украинцу Бондарю сломали руку в первом поединке UFC. Видео

Украинский боец Денис Бондарь (14-3) во время турнира UFC Fight Night 200 в дебютном бою против Малкольма Гордона (14-5) получил страшную травму руки. Соперник просто сломал левую руку украинца.

Видео (16+):

Напомним, что бой Гордон - Бондарь должен был состояться еще в ноябре 2021 года, однако был перенесен из-за плохого состояния здоровья американца.