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Украинцу Бондарю сломали руку в первом поединке UFC. Видео

Единоборства
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Жутко

Украинцу Бондарю сломали руку в первом поединке UFC. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боец Денис Бондарь (14-3) во время турнира UFC Fight Night 200 в дебютном бою против Малкольма Гордона (14-5) получил страшную травму руки. Соперник просто сломал левую руку украинца.

Видео (16+):

Напомним, что бой Гордон - Бондарь должен был состояться еще в ноябре 2021 года, однако был перенесен из-за плохого состояния здоровья американца.

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В статье: UFC Денис Бондарь
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