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Украинцу Бондарю сломали руку в первом поединке UFC. Видео
Жутко
Украинский боец Денис Бондарь (14-3) во время турнира UFC Fight Night 200 в дебютном бою против Малкольма Гордона (14-5) получил страшную травму руки. Соперник просто сломал левую руку украинца.
Видео (16+):
Напомним, что бой Гордон - Бондарь должен был состояться еще в ноябре 2021 года, однако был перенесен из-за плохого состояния здоровья американца.
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