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Беленюк – точно не москаль: Наш герой поднимает настроение народу. Видео
Сразу видно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Народный депутат Украины, олимпийский чемпион Токио 2020 Жан Беленюк на своей странице в Instagram разместил видео, в котором рассказал историю во время прохождения одного из столичных блокпостов.
Напомним, что ранее жена Усика
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