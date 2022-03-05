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Беленюк – точно не москаль: Наш герой поднимает настроение народу. Видео

Единоборства
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Беленюк – точно не москаль: Наш герой поднимает настроение народу. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион Токио 2020 Жан Беленюк на своей странице в Instagram разместил видео, в котором рассказал историю во время прохождения одного из столичных блокпостов.

Напомним, что ранее жена Усика обратилась в Поветкину.

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В статье: Жан Беленюк
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