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Екатерина Усик жестко высказалась о мразоте Поветкине
Гнойный фурункул
Getty Images / Global Images Ukraine
Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF та IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик обратилась к российской мразе Александру Поветкину, поддерживающему войну российско-фашистского режима против Украины.
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