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Екатерина Усик жестко высказалась о мразоте Поветкине

Другие виды
(4 голосов)

Гнойный фурункул

Екатерина Усик жестко высказалась о мразоте Поветкине

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF та IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик обратилась к российской мразе Александру Поветкину, поддерживающему войну российско-фашистского режима против Украины.

Екатерина Усик жестко высказалась о мразоте Поветкине - изображение 1

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В статье: Александр Усик Александр Поветкин
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