Чемпион Bellator Амосов вступил в ТерОборону

Украинский чемпион ММА промоушена Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов вступил в ряды ТерОбороны Украины для защиты страны от российской агрессии.

За карьеру в смешанных единоборствах Ярослав провел 26 матчей, и одержал победу в каждом из них. Именно он сейчас владеет чемпионским поясом в полусреднем весе. Амосов ближе всех подобрался к рекорду Хабиба Нурмагомедова (29 боев – 29 побед). Ярославу сейчас 28 лет.

Ранее в ТерОборону также вступили боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, кикбоксер Роман Щербатюк.