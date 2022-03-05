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Чемпион Bellator Амосов вступил в ТерОборону

Единоборства
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Украинские бойцы встают на защиту страны

Чемпион Bellator Амосов вступил в ТерОборону

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UA-Футбол
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Украинский чемпион ММА промоушена Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов вступил в ряды ТерОбороны Украины для защиты страны от российской агрессии.

За карьеру в смешанных единоборствах Ярослав провел 26 матчей, и одержал победу в каждом из них. Именно он сейчас владеет чемпионским поясом в полусреднем весе. Амосов ближе всех подобрался к рекорду Хабиба Нурмагомедова (29 боев – 29 побед). Ярославу сейчас 28 лет.

Ранее в ТерОборону также вступили боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, кикбоксер Роман Щербатюк.

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В статье: война с Россией Ярослав Амосов
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