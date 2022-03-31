УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Алла Белинская добыла бронзовую медаль на чемпионате Европы
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алла Белинская добыла бронзовую медаль на чемпионате Европы

Единоборства
(1 голосов)

Украинки приятно радуют фанатов

Алла Белинская добыла бронзовую медаль на чемпионате Европы

UWW

Новина українською

Чемпионка Европы-2021 Алла Белинская принесла Украине медаль на континентальном первенстве 2022 года.

В весовой категории до 68 кг она выборола победу у чешки Аделы Ханжличковой по очкам – 5:2. В четвертьфинале Алла уступила молдаванке Ирине Рингач, которая вышла в золотой финал.

Это уже вторая награда Украины на чемпионате Европы. Ранее дебютную медаль в Будапеште украинской сборной принесла Александра Хоменец, досадно уступившая в золотом финале и ставшая серебряным призером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алла Белинская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...