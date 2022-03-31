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Алла Белинская добыла бронзовую медаль на чемпионате Европы
Украинки приятно радуют фанатов
UWW
Чемпионка Европы-2021 Алла Белинская принесла Украине медаль на континентальном первенстве 2022 года.
В весовой категории до 68 кг она выборола победу у чешки Аделы Ханжличковой по очкам – 5:2. В четвертьфинале Алла уступила молдаванке Ирине Рингач, которая вышла в золотой финал.
Это уже вторая награда Украины на чемпионате Европы. Ранее дебютную медаль в Будапеште украинской сборной принесла Александра Хоменец, досадно уступившая в золотом финале и ставшая серебряным призером.
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