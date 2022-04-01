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У легенды UFC сгорел дом

Единоборства
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Об этом написал сам боец

У легенды UFC сгорел дом

https://fightnews.info/ fightnews

Новина українською

Бывший боец смешанных единоборств, член Зала славы UFC Стефан Боннар лишился своего дома в Хендерсоне (Невада, США), пишет TMZ. Дом спортсмена был уничтожен пожаром.

"Всё потеряно, включая дом", — подтвердил информацию Боннар.

"Сегодня в 14:40 мы отреагировали на пожар в жилом доме. При содействии пожарной службы округа Кларк мы потушили пожар в 15:48. Сообщений о травмах не поступало. Двое взрослых, один ребёнок и четыре собаки были эвакуированы. В настоящее время устанавливается причина возгорания", — гласит официальное сообщение пожарной службы города Хендерсон.

Боннар стал членом Зала славы UFC в 2013 году.

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В статье: UFC
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