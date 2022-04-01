У легенды UFC сгорел дом

Бывший боец смешанных единоборств, член Зала славы UFC Стефан Боннар лишился своего дома в Хендерсоне (Невада, США), пишет TMZ. Дом спортсмена был уничтожен пожаром.

"Всё потеряно, включая дом", — подтвердил информацию Боннар.

"Сегодня в 14:40 мы отреагировали на пожар в жилом доме. При содействии пожарной службы округа Кларк мы потушили пожар в 15:48. Сообщений о травмах не поступало. Двое взрослых, один ребёнок и четыре собаки были эвакуированы. В настоящее время устанавливается причина возгорания", — гласит официальное сообщение пожарной службы города Хендерсон.

Боннар стал членом Зала славы UFC в 2013 году.