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У легенды UFC сгорел дом
Об этом написал сам боец
https://fightnews.info/ fightnews
Бывший боец смешанных единоборств, член Зала славы UFC Стефан Боннар лишился своего дома в Хендерсоне (Невада, США), пишет TMZ. Дом спортсмена был уничтожен пожаром.
"Всё потеряно, включая дом", — подтвердил информацию Боннар.
"Сегодня в 14:40 мы отреагировали на пожар в жилом доме. При содействии пожарной службы округа Кларк мы потушили пожар в 15:48. Сообщений о травмах не поступало. Двое взрослых, один ребёнок и четыре собаки были эвакуированы. В настоящее время устанавливается причина возгорания", — гласит официальное сообщение пожарной службы города Хендерсон.
Боннар стал членом Зала славы UFC в 2013 году.
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