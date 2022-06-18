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Время присмотреться: Дарья Белодид опубликовала фото с представителями мужской сборной Украины
Ну ну…
Фокус
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 и чемпионка мира Дарья Билодид опубликовала фото с представителями мужской национальной сборной Украины. Ответный снимок наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Леся Цуренко и Марта Костюк
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