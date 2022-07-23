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Спортивная борьба. Украинки Винник и Прокопенюк победили на турнире в Польше

Единоборства
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Поздравляем с победой

Спортивная борьба. Украинки Винник и Прокопенюк победили на турнире в Польше

https://ukrwrestling.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинки Соломия Винник (до 59 кг) и Илона Прокопенюк (до 62 кг) торжествовали на проходящем на днях турнире по спортивной борьбе Poland Open-2022 в Варшаве (Польша).

Также бронзовые награды взяли Мария Винник (до 55 кг) и Екатерина Зеленых (до 65 кг).

Ранее серебро завоевала чемпионка Европы-2019 Оксана Ливач (до 50 кг), а Лилия Маланчук (до 53 кг) выиграла бронзу.

Напомним, что ранее украинка Рыжикова финишировала восьмой на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике.

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