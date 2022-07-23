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Спортивная борьба. Украинки Винник и Прокопенюк победили на турнире в Польше
Поздравляем с победой
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Украинки Соломия Винник (до 59 кг) и Илона Прокопенюк (до 62 кг) торжествовали на проходящем на днях турнире по спортивной борьбе Poland Open-2022 в Варшаве (Польша).
Также бронзовые награды взяли Мария Винник (до 55 кг) и Екатерина Зеленых (до 65 кг).
Ранее серебро завоевала чемпионка Европы-2019 Оксана Ливач (до 50 кг), а Лилия Маланчук (до 53 кг) выиграла бронзу.
Напомним, что ранее украинка Рыжикова
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