Конор Макгрегор показал свою физическую форму

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий, которые демонстрируют его физическую форму.

Конор уже более года не участвует в поединках.

Последний бой Макгрегор провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся в ночь на 11 июля 2021 года, сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье.