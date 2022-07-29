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Конор Макгрегор показал свою физическую форму
Ирландец не перестает тренироваться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий, которые демонстрируют его физическую форму.
Конор уже более года не участвует в поединках.
Последний бой Макгрегор провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся в ночь на 11 июля 2021 года, сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье.
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