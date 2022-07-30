Дебют украинца Потери в UFC уже этой ночью: Где и когда смотреть бой

В ночь с 30 на 31 июля состоится дебютный поединок украинского бойца Игоря Потери на турнире по смешанным единоборствам UFC 277.

Справка: Игорь Потеря – украинский боец ​​смешанных единоборств. В июле 2020 года получил шанс на подписание контракта с UFC и начал готовиться к поединку в США, на отборочном турнире Dana White's Contender Series в полутяжелой весовой категории. Соперник был более чем серьезный, непобедимый польский боец ​​Лукаш Судольский (8-0-0). Украинец победил своего соперника техническим нокаутом в первом раунде.

В дебюте в UFC наш спортсмен встретится с румыном Николае Нигумеряном. Перед поединком бойцы прошли взвешивание. Под украинцем весы показали 92,5 кг, а под его соперником – 93 кг.

Поединок состоится в Техасе (США) в андеркарте боя между титулом чемпионки в самом легком весе между американкой Джулианной Пенье (14-4) и бразильянкой Амандой Нуньес (21-5).

Трансляция бойцовского вечера начнется 31 июля в 01:00 по Киеву. Трансляцию можно посмотреть на телеканале Setants Sports и платформе MEGOGO.