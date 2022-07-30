Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебют украинца Потери в UFC уже этой ночью: Где и когда смотреть бой
Желаем хорошего поединка
Zuffa LLC
В ночь с 30 на 31 июля состоится дебютный поединок украинского бойца Игоря Потери на турнире по смешанным единоборствам UFC 277.
Справка: Игорь Потеря – украинский боец смешанных единоборств. В июле 2020 года получил шанс на подписание контракта с UFC и начал готовиться к поединку в США, на отборочном турнире Dana White's Contender Series в полутяжелой весовой категории. Соперник был более чем серьезный, непобедимый польский боец Лукаш Судольский (8-0-0). Украинец победил своего соперника техническим нокаутом в первом раунде.
В дебюте в UFC наш спортсмен встретится с румыном Николае Нигумеряном. Перед поединком бойцы прошли взвешивание. Под украинцем весы показали 92,5 кг, а под его соперником – 93 кг.
Поединок состоится в Техасе (США) в андеркарте боя между титулом чемпионки в самом легком весе между американкой Джулианной Пенье (14-4) и бразильянкой Амандой Нуньес (21-5).
Трансляция бойцовского вечера начнется 31 июля в 01:00 по Киеву. Трансляцию можно посмотреть на телеканале Setants Sports и платформе MEGOGO.
Популярное сейчас
- Динамо разгромно проиграло, Кучер возглавил Днепр-1. Главные новости за 30 июля
- Эвертон с Миколенко в старте разгромил Динамо в товарищеском матче
- Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации
- Конор Макгрегор показал фото с сестрой
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО