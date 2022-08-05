Конор Макгрегор показал фото с отдыха на яхте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как проводит время на своей яхте "Ламборджини".

"После утренней тренировки во второй половине дня обед и плавание. Суши на "Ламбо", — подписал фотографии Макгрегор.