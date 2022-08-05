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Конор Макгрегор показал фото с отдыха на яхте

Единоборства
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Ирландец опубликовал соответствующую запись

Конор Макгрегор показал фото с отдыха на яхте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как проводит время на своей яхте "Ламборджини".

"После утренней тренировки во второй половине дня обед и плавание. Суши на "Ламбо", — подписал фотографии Макгрегор.

Конор Макгрегор показал фото с отдыха на яхте - изображение 1

Конор Макгрегор показал фото с отдыха на яхте - изображение 2

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В статье: Конор Макгрегор
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