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Конор Макгрегор показал фото с отдыха на яхте
Ирландец опубликовал соответствующую запись
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как проводит время на своей яхте "Ламборджини".
"После утренней тренировки во второй половине дня обед и плавание. Суши на "Ламбо", — подписал фотографии Макгрегор.
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