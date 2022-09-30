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Дана Уайт пожертвовал бойцу муай-тай 10 тысяч долларов
Джон Эспозито потерял обе ноги на производстве
Президент UFC пожертвовал $ 10 тыс. Джону Эспозито после того, как боец муай-тай потерял ноги в результате трагического несчастного случая на производстве. Об этом пишет BJ Penn.
Трагичный инцидент произошёл ещё в декабре 2021 года, когда Джон Эспозито потерял обе ноги в результате ужасного несчастного случая. Эспозито был сбит машиной во время работы над дорожным проектом в округе Сомерсет. Сотрудник общественных работ заделывал выбоины на обочине шоссе, когда в рабочую зону въехала машина, сбив его сзади. Эспозито был мгновенно прижат к трейлеру, и ампутация его ног произошла на самом месте аварии.
Основатель и президент проекта муай-тай Лиам Таррант при содействии Криса и Сары Ромуло создал сбор, чтобы помочь бойцу на его пути к выздоровлению.
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