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Дана Уайт пожертвовал бойцу муай-тай 10 тысяч долларов

Единоборства
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Джон Эспозито потерял обе ноги на производстве

Дана Уайт пожертвовал бойцу муай-тай 10 тысяч долларов

Новина українською

Президент UFC пожертвовал $ 10 тыс. Джону Эспозито после того, как боец муай-тай потерял ноги в результате трагического несчастного случая на производстве. Об этом пишет BJ Penn.

Трагичный инцидент произошёл ещё в декабре 2021 года, когда Джон Эспозито потерял обе ноги в результате ужасного несчастного случая. Эспозито был сбит машиной во время работы над дорожным проектом в округе Сомерсет. Сотрудник общественных работ заделывал выбоины на обочине шоссе, когда в рабочую зону въехала машина, сбив его сзади. Эспозито был мгновенно прижат к трейлеру, и ампутация его ног произошла на самом месте аварии.

Основатель и президент проекта муай-тай Лиам Таррант при содействии Криса и Сары Ромуло создал сбор, чтобы помочь бойцу на его пути к выздоровлению.

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В статье: Дана Уайт
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