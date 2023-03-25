Анжелика Терлюга – чемпионка Европы 2023 по каратэ, Серегина берет серебро

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую награду на Чемпионате Европы 2023, которая на днях проходит в испанской Гвадалахаре.

Наша спортсменка защитила титул чемпионки континента, который она завоевала еще в прошлом году.

В финальном поединке украинка победила представительницу Италии Веронику Брунори со счетом 8-0. Анжелика выступает в весовой категории до 55 кг.

В целом, за всю карьеру наша 30-летняя спортсменка завоевала 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые награды на чемпионатах Европы.

Еще одна украинка Анита Серегина (до 61 кг) в своем финале уступила представительнице Германии Рим Харрис, которая является лидером мирового рейтинга каратисток (до 21 года).

На счету украинки уже 11 наград на уровне ЧЕ – 2 золота, 4 серебра и 5 бронзовых медалей.