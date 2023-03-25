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Анжелика Терлюга – чемпионка Европы 2023 по каратэ, Серегина берет серебро
Поздравляем, наша гордость
фото - Reuters
Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую награду на Чемпионате Европы 2023, которая на днях проходит в испанской Гвадалахаре.
Наша спортсменка защитила титул чемпионки континента, который она завоевала еще в прошлом году.
В финальном поединке украинка победила представительницу Италии Веронику Брунори со счетом 8-0. Анжелика выступает в весовой категории до 55 кг.
В целом, за всю карьеру наша 30-летняя спортсменка завоевала 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые награды на чемпионатах Европы.
Еще одна украинка Анита Серегина (до 61 кг) в своем финале уступила представительнице Германии Рим Харрис, которая является лидером мирового рейтинга каратисток (до 21 года).
На счету украинки уже 11 наград на уровне ЧЕ – 2 золота, 4 серебра и 5 бронзовых медалей.
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