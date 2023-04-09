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Масвидаль проиграл Бернсу и завершил профессиональную карьеру
Спасибо за чудесные бои
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 апреля в Майами (США) прошел бойцовский вечер UFC 287. Главным событием стало сражение между американцем Хорхе Масвидалем и бразильцем Гилбертом Бернсом.
Бой продолжался все отведенные три раунда и завершился победой последнего единогласным решением судей.
Сразу после завершения поединка Масвидаль объявил о завершении карьеры:
"Я всех здесь люблю. Здесь я начал свою карьеру, это были долгие 20 лет, 50 боев. Иногда у твоего любимого баскетболиста больше нет трехочковых попаданий. Я больше не чувствую то же самое, когда выхожу сюда. Прошло 20 лет. Надеюсь, я сумел вдохновить кого-нибудь из вас.
Я люблю этот гр*банный вид спорта. Я мультимиллионер, а я начинал ни с чем. Теперь я могу сказать, что у меня все хорошо" – сказал он.
Масвидаль выступает в UFC с 2013 года. За это время он успел провести 22 поединка, дважды уступив Камару Усману.
За всю свою карьеру Хорхе провел 52 поединка, 17 из которых проиграли.
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