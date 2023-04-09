Масвидаль проиграл Бернсу и завершил профессиональную карьеру

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами (США) прошел бойцовский вечер UFC 287. Главным событием стало сражение между американцем Хорхе Масвидалем и бразильцем Гилбертом Бернсом.

Бой продолжался все отведенные три раунда и завершился победой последнего единогласным решением судей.

Сразу после завершения поединка Масвидаль объявил о завершении карьеры:

"Я всех здесь люблю. Здесь я начал свою карьеру, это были долгие 20 лет, 50 боев. Иногда у твоего любимого баскетболиста больше нет трехочковых попаданий. Я больше не чувствую то же самое, когда выхожу сюда. Прошло 20 лет. Надеюсь, я сумел вдохновить кого-нибудь из вас.

Я люблю этот гр*банный вид спорта. Я мультимиллионер, а я начинал ни с чем. Теперь я могу сказать, что у меня все хорошо" – сказал он.

Масвидаль выступает в UFC с 2013 года. За это время он успел провести 22 поединка, дважды уступив Камару Усману.

За всю свою карьеру Хорхе провел 52 поединка, 17 из которых проиграли.