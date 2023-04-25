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Макс Холлоуэй готов провести бой с Конором Макгрегором
Экс-чемпион жаждет грандиозного боя
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй высказался о возможном реванше с экс-обладателем пояса в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
"Реванш? Есть много вопросов и много переменных, потому что теперь мы с ним два совершенно других бойца. Не те, что были раньше. Я полагаю, наш бой вызовет у фанатов ажиотаж, многие будут от этого в восторге, и многие болельщики просили этот бой. Дело тут не в весе, я готов драться с Конором и в абсолютном весе", — сказал Холлоуэй в шоу The MMA Hour.
Напомним, бойцы уже встречались в октагоне в 2013 году. Победу единогласным решением судей тогда одержал Макгрегор.
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