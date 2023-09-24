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Билодид предстала перед поклонниками в новом образе. Фото
Шикарное платье
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка предстала в новом образе, продемонстрировав народу свое шикарное платье. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Леся Цуренко
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