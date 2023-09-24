Билодид предстала перед поклонниками в новом образе. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка предстала в новом образе, продемонстрировав народу свое шикарное платье. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Леся Цуренко рассказала о развитии тенниса в Украине.