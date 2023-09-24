  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Билодид предстала перед поклонниками в новом образе. Фото
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билодид предстала перед поклонниками в новом образе. Фото

Единоборства
(1 голосов)

Шикарное платье

Билодид предстала перед поклонниками в новом образе. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка предстала в новом образе, продемонстрировав народу свое шикарное платье. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Леся Цуренко рассказала о развитии тенниса в Украине.

По теме
yellow-arrow
Беленюк проиграл в матче 1/8 финала чемпионата мира 2023
yellow-arrow
Украинский борец Фильчаков отказался делать фото с россиянином на чемпионате мира 2023
yellow-arrow
Жорж Сен-Пьер показал свою актуальную физическую форму
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Билодид
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде