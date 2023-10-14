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Билодид показала поклонникам фото в стиле голливудского ретро
Украинка просто неотразима
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка предстала перед аудиторией, показав свое новое платье в стиле голливудского ретро. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Улыбка – лучший аксессуар"
Напомним, что в Олимпиаду 2028
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