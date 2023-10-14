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Билодид показала поклонникам фото в стиле голливудского ретро

Единоборства
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Украинка просто неотразима

Билодид показала поклонникам фото в стиле голливудского ретро

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка предстала перед аудиторией, показав свое новое платье в стиле голливудского ретро. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

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Напомним, что в Олимпиаду 2028 собираются включить 5 новых видов спорта.

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В статье: Дарья Билодид
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