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Дарья Билодид показывает, как нужно продолжать сиять. Фото

Единоборства
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Модельное фото

Дарья Билодид показывает, как нужно продолжать сиять. Фото

narodna-pravda.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка предстала в белом платье на черном фоне. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Продолжать сиять"

Напомним, что ранее три украинских спортсменки предстали на обложке журнала Vogue.

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В статье: Дарья Билодид
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