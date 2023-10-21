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Дарья Билодид показывает, как нужно продолжать сиять. Фото
Модельное фото
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка предстала в белом платье на черном фоне. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Продолжать сиять"
Напомним, что ранее три украинских спортсменки
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