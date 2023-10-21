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Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенных сессиях для Vogue. Видео
Это действительно красиво
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Украинские спортсменки Ольга Харлан (фехтование), Элина Свитолина (теннис) и Ярослава Магучих (прыжки в высоту) снялись в фотосессии для журнала Vogue. Соответствующие снимки размещены на официальной странице модного издания в Instagram.
"Осеннее печатное издание Vogue Ukraine Edition выходит с жизнеутверждающим лозунгом "Воля к победе".
На обложках — украинские спортивные звезды: теннисистка Элина Свитолина, прыгунья в высоту Ярослава Магучих и фехтовальщица Ольга Харлан.
Кроме материалов о моде, культуре и красоте, в издании впервые появляется раздел Social: туда вошли истории матерей и жен мужчин-бойцов полка "Азов", исследование о ментальном здоровье украинцев", – говорится в Vogue.
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