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Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенных сессиях для Vogue. Видео

Другие виды
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Это действительно красиво

Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенных сессиях для Vogue. Видео

Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree

UA-Футбол
Новина українською

Украинские спортсменки Ольга Харлан (фехтование), Элина Свитолина (теннис) и Ярослава Магучих (прыжки в высоту) снялись в фотосессии для журнала Vogue. Соответствующие снимки размещены на официальной странице модного издания в Instagram.

"Осеннее печатное издание Vogue Ukraine Edition выходит с жизнеутверждающим лозунгом "Воля к победе".

На обложках — украинские спортивные звезды: теннисистка Элина Свитолина, прыгунья в высоту Ярослава Магучих и фехтовальщица Ольга Харлан.

Кроме материалов о моде, культуре и красоте, в издании впервые появляется раздел Social: туда вошли истории матерей и жен мужчин-бойцов полка "Азов", исследование о ментальном здоровье украинцев", – говорится в Vogue.

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В статье: Ольга Харлан Элина Свитолина Ярослава Магучих
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