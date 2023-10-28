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Билодид провела красивую фотосессию на берегу моря
Очень атмосферная сессия
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка провела фотосессию на необычной локации – морское побережье. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Влюблена в эту съемку"
Напомним, что ранее Усик
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