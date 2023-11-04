Билодид показала болельщикам оригинальную форму для спортзала. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала публике новую необычную форму для тренировки в спортзале. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик заплакал , когда рассказывал о своем отце.