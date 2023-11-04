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Билодид показала болельщикам оригинальную форму для спортзала. Фото

Единоборства
Обновлено

Очень необычная форма

Билодид показала болельщикам оригинальную форму для спортзала. Фото

narodna-pravda.ua

UA-Футбол
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала публике новую необычную форму для тренировки в спортзале. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Билодид показала болельщикам оригинальную форму для спортзала. Фото - изображение 1Билодид показала болельщикам оригинальную форму для спортзала. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Усик заплакал, когда рассказывал о своем отце.

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Дарья Билодид
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