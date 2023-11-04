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Билодид показала болельщикам оригинальную форму для спортзала. Фото
Очень необычная форма
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала публике новую необычную форму для тренировки в спортзале. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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