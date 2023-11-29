Дана Уайт: Макгрегор будет драться в 2024 году

Президент UFC Дана Уайт высказался о том, когда ирландец Конор Макгрегор сможет провести свой следующий поединок.

"Сто процентов – он будет драться в следующем году. Сколько бы ни звучало дерьмовых разговоров о гонорарах бойцов, у Чендлера есть возможность сидеть без дела и ждать возвращения Макгрегора. Эти парни находятся в хорошем финансовом положении, поэтому могут ждать подходящего времени для поединка", — сказал Уайт в подкасте FULL SEND.

В настоящий момент Макгрегору 35 лет. Участником бойцовского промоушена UFC он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.