Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Паркер будет бить Уайлдера целый день
Промоутер высказался о предстоящем бое
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о своих ожидания от поединка Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) и Джозефа Паркера (33-3, 23 KO). Слова функционера приводит talkSPORT.
"В каком бою случится сенсация 23 декабря? Думаю, ее может сотворить Джозеф Паркер. Уайлдер долгое время был вне ринга, а Джозеф, кажется, серьезно настроен на тренировочный лагерь, и он демонстрирует достойный уровень.
Я не очень высоко оцениваю Уайлдера в целом, как бы странно это ни звучало. Я высоко оцениваю его силу, но если забрать этот компонент, то Паркер будет бить его целый день – при условии, что правильно будет использовать свои ноги, потому что Джозеф может быть несколько неуклюжим".
Напомним, что бой Уайлдера и Паркера состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Цена на Артема Довбика выросла на тринадцать миллионов евро
- УАФ назвала место проведения первого домашнего матча сборной Украины в 2024-м году
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Дана Уайт анонсировал первые бои UFC 300
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке