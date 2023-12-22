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Эдди Хирн: Паркер будет бить Уайлдера целый день

Единоборства

Промоутер высказался о предстоящем бое

Эдди Хирн: Паркер будет бить Уайлдера целый день

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о своих ожидания от поединка Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) и Джозефа Паркера (33-3, 23 KO). Слова функционера приводит talkSPORT.

"В каком бою случится сенсация 23 декабря? Думаю, ее может сотворить Джозеф Паркер. Уайлдер долгое время был вне ринга, а Джозеф, кажется, серьезно настроен на тренировочный лагерь, и он демонстрирует достойный уровень.

Я не очень высоко оцениваю Уайлдера в целом, как бы странно это ни звучало. Я высоко оцениваю его силу, но если забрать этот компонент, то Паркер будет бить его целый день – при условии, что правильно будет использовать свои ноги, потому что Джозеф может быть несколько неуклюжим".

Напомним, что бой Уайлдера и Паркера состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

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Дионтей Уайлдер Джозеф Паркер Эдди Хирн
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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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