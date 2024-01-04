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Дана Уайт: Мы объявим несколько больших боёв на турнире UFC 300

Единоборства

Пока известно о трех парах участников

Дана Уайт: Мы объявим несколько больших боёв на турнире UFC 300

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт пообещал в скором времени сделать объявление о новых бойцовских поединках на юбилейном турнире UFC 300.

"Я вернусь домой в воскресенье, а во вторник мы будем создавать пары, и я сделаю несколько громких объявлений. Мы объявим несколько больших боёв на турнире UFC 300 во вторник", – приводит слова Даны Уайта Sports Illustrated.

Отметим, что на UFC 300 к этому моменту известны три пары участников: Иржи Прохазка – Александар Ракич, Алджамейн Стерлинг – Келвин Каттар и Бо Никал – Коди Брандейдж.

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