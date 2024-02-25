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Воскресная фотосессия: Билодид показала болельщикам новое фото

Единоборства
Обновлено

На уличном стиле

Воскресная фотосессия: Билодид показала болельщикам новое фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид решила устроить воскресную минифотосессию. Наша спортсменка сегодня подобрала наряд в уличном стиле. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Федерер показал, как проходит его спортивная пенсия.

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Дарья Билодид
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