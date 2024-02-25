Воскресная фотосессия: Билодид показала болельщикам новое фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид решила устроить воскресную минифотосессию. Наша спортсменка сегодня подобрала наряд в уличном стиле. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Федерер показал , как проходит его спортивная пенсия.