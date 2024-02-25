Амосов повторно вызвал на бой Джексона

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов (27-1) вызвал на бой-реванш Джейсона Джексона (18-4) после победы последнего в поединке против Рэя Куппера (25-10-1). Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Поздравляю, Джейсон, удивительная победа! Устроим реванш? В свое время я без колебаний дал тебе этот бой, теперь жду твоего ответа" – написал Ярослав.

Напомним, что первое сражение Амосова против Джексона состоялось 17 ноября 2023 года в США и завершилось поражением нашего соотечественника нокаутом в третьем раунде.