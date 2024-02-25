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Амосов повторно вызвал на бой Джексона
А есть ли в этом смысл
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов (27-1) вызвал на бой-реванш Джейсона Джексона (18-4) после победы последнего в поединке против Рэя Куппера (25-10-1). Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей странице в Твиттер:
"Поздравляю, Джейсон, удивительная победа! Устроим реванш? В свое время я без колебаний дал тебе этот бой, теперь жду твоего ответа" – написал Ярослав.
Напомним, что первое сражение Амосова против Джексона состоялось 17 ноября 2023 года в США и завершилось поражением нашего соотечественника нокаутом в третьем раунде.
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