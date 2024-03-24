Курченко - чемпионка турнира серии Грэндслем в Тбилиси

Украинская дзюдоистка Юлия Курченко выиграла Грэндслем, который сейчас проходит в Тбилиси. Эта золотая медаль стала первой для Украины в Грэндслемах в 2024 году, а также стала первым личным золотом спортсменки.

Курченко выступала в весовой категории до 78 кг. В финале Курченко победила нидерландку Гуусе Стенгейс. Отметим, что именно нидерландка победила в полуфинале еще одну украинку Елизавету Литвиненко, которая в бронзовом финале победила китаянку Ма Чженчжао.

Отметим, что турниры уровня Грендслем входят в отборочный цикл Олимпиады-2024.