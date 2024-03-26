Кормье: Я Майкл Джордан, только без титулов

Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье сравнил себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

Кормье недавно рассказал, что тоже увлекается гольфом, как и Джордан. Однако бывший чемпион UFC указал на разительную разницу между ним и Джорданом в недавнем видеоролике ESPN MMA, где он сравнил своё увлечение гольфом.

"Я Майкл Джордан, только без денег и чемпионских титулов", — приводит слова Кормье The Sports Rush.

Отметим, что Джордан во время выступления за "Чикаго Буллз" завоевал шесть чемпионских титулов