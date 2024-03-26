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Кормье: Я Майкл Джордан, только без титулов
Экс-чемпион UFC сравнил себя с легендарным баскетболистом
Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье сравнил себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
Кормье недавно рассказал, что тоже увлекается гольфом, как и Джордан. Однако бывший чемпион UFC указал на разительную разницу между ним и Джорданом в недавнем видеоролике ESPN MMA, где он сравнил своё увлечение гольфом.
"Я Майкл Джордан, только без денег и чемпионских титулов", — приводит слова Кормье The Sports Rush.
Отметим, что Джордан во время выступления за "Чикаго Буллз" завоевал шесть чемпионских титулов
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