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Конор Макгрегор: В моём контракте осталось несколько боёв, надеюсь, в этом году у меня получится вернуться
Ирландец готовится к возвращению в октагон
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ирландский боец ММА и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор (22-6) рассказал, что ведёт переговоры с руководством UFC по вопросу своего возвращения.
"В моём контракте осталось несколько боёв, надеюсь, в этом году у меня получится вернуться, потому что год только начался. Так что у нас есть время, чтобы организовать бой и провести лагерь. Я уверен в этом, и переговоры продолжаются", — приводит слова Конора Макгрегора портал Eurosport.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 июля 2021 года на турнире UFC 264, Конор Макгрегор уступил техническим нокаутом бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье.
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