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Жорж Сен-Пьер рассказал, почему решил завершить карьеру
Боец не мог набрать вес
Фото: prosports.kz
Легендарный канадский боец ММА Жорж Сен-Пьер рассказал, что был вынужден завершить карьеру из-за проблем с кишечником.
"Причина, по которой я действительно ушёл на пенсию, заключается в том, что у меня начало развиваться заболевание, называемое илеоколитом. Это воспаление кишечника, и перед боем с Биспингом у меня возникли проблемы с набором веса. Мне приходилось заставлять себя есть, и, вероятно, из-за этого у меня появился илеоколит. Когда мне поставили этот диагноз, то, чтобы избавиться от него, я начал периодически голодать, и это помогло. Мне больше не приходится принимать лекарства. Но тогда было так много крови. Мне казалось, что у меня рак", — приводит слова Сен-Пьера портал MMA Mania.
Напомним, что Жорж Сен-Пьер завершил карьеру 21 февраля 2019 года.
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