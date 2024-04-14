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Макгрегор возвращается: Есть дата боя против Чендлера

Единоборства
Обновлено

Ирландец снова в деле

Макгрегор возвращается: Есть дата боя против Чендлера

Фото: Instagram

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец, легенда UFC Конор Макгрегор возвращается в октагон после продолжительной паузы. Об этом объявили на пресс-конференции после вечера UFC 300.

29 июня в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC-303 Конор выйдет на бой против Майка Чендлера. Поединок состоится в рамках Международной бойцовской недели.

Напомним, что свой последний поединок Макгрегор провел в июле 2021 года, Чендлер в последний раз сражался в ноябре 2022 года. Оба проиграли свои поединки Дастину Порье.

Напомним, что ранее украинец Захожий завоевал титул EBU.

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