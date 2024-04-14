Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макгрегор возвращается: Есть дата боя против Чендлера
Ирландец снова в деле
Фото: Instagram
Ирландский боец, легенда UFC Конор Макгрегор возвращается в октагон после продолжительной паузы. Об этом объявили на пресс-конференции после вечера UFC 300.
29 июня в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC-303 Конор выйдет на бой против Майка Чендлера. Поединок состоится в рамках Международной бойцовской недели.
Напомним, что свой последний поединок Макгрегор провел в июле 2021 года, Чендлер в последний раз сражался в ноябре 2022 года. Оба проиграли свои поединки Дастину Порье.
Напомним, что ранее украинец Захожий
Популярное сейчас
- Украина потеряла шанс впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Как Лунин помог Реалу сохранить победный счет. Видео эффектного сейва
- Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи прошли традиционную процедуру взвешивания
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Настоящий Терминатор. Месут Озил шокирует фанатов превращением в гору мышц. ВИДЕО