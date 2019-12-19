Донбасс одержал уверенную победу в матче с Ледяными Волками

19 декабря состоялся матч 21-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Ледяными Волками".

В стартовой 20-минутке отличились Никифоров и Шишлянникова, а уже после перерыва Виталий Карамнов сумел оформить хет-трик за 20 минут и 4 секунды – с 21:41 по 41:45.

В третьем периоде "Донбасс" вел с комфортным преимуществом 6:0, тренерский штаб принял решение дать игровое время резервному голкиперу Александру Качуле, который пропустил шайбу-престижа от соперника, когда "Волки" играли в меньшинстве. Тем не менее, донецкая команда поставила победную точку в матче, и дубль Никифорова установил на табло окончательный результат – 7:1.

"Донбасс" – "Ледяные Волки" 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)