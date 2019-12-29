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ЧМ U-20. США переигрывает Россию и возглавляет группу В

Хоккей
(1 голосов)

Американцы оказались сильнее

ЧМ U-20. США переигрывает Россию и возглавляет группу В
UA-Футбол
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Вашему вниманию результат матча группового этапа второго тура Чемпионата мира U-20 по хоккею:

США - Россия

3 - 1 (0-0; 2-0; 1-1)

1 период:

2 период: 1-0 Калиев (16,41); Робертсон (16,47)

3 период: 3-0 Калиев (01,20); 3-1 Романов (03,04)

Турнирная таблица группы В:

ЧМ U-20. США переигрывает Россию и возглавляет группу В - изображение 1
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В статье: чемпионат мира по хоккею U20
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