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ЧМ U-20. США переигрывает Россию и возглавляет группу В
Американцы оказались сильнее
Вашему вниманию результат матча группового этапа второго тура Чемпионата мира U-20 по хоккею:
США - Россия
3 - 1 (0-0; 2-0; 1-1)
1 период:
2 период: 1-0 Калиев (16,41); Робертсон (16,47)
3 период: 3-0 Калиев (01,20); 3-1 Романов (03,04)
Турнирная таблица группы В:
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