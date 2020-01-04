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ЧМ U-20. Сборная России побеждает Швецию в полуфинале и сыграет в решающем матче
Россияне сильнее шведов в овертайме
Сборная России по хоккею U-20 в полуфинале Чемпионата мира, что в эти дни проходит в Канаде побеждает сборную Швеции и выходит в финал соревнований. Подопечные Брагина победили соперника в овертайме со счетом 5 - 4.
Чемпионат мира U-20. Полуфинал
Швеция - Россия
4 - 5 (2-3; 1-0; 1-1; 0-1)
1 период: 1-0 Сандин (00,16); 1-1 Морозов (03,04); 1-2 Хованов (05,40); 1-3 Соколов (12,05); 2-3 Фагэму (14,54)
2 период: 3-3 Сандин (11,02)
3 период 3-4 Лундквист (04,25); 4-4 Соколов (08,35)
ОТ: 4-5 Подкользин (03,24)
Соперник россиян в финале определится позже. Им станет либо команда Канады, или сборная Финляндии.