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ЧМ U-20. Сборная России побеждает Швецию в полуфинале и сыграет в решающем матче

Хоккей
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Россияне сильнее шведов в овертайме

ЧМ U-20. Сборная России побеждает Швецию в полуфинале и сыграет в решающем матче
UA-Футбол
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Сборная России по хоккею U-20 в полуфинале Чемпионата мира, что в эти дни проходит в Канаде побеждает сборную Швеции и выходит в финал соревнований. Подопечные Брагина победили соперника в овертайме со счетом 5 - 4.

Чемпионат мира U-20. Полуфинал

Швеция - Россия

4 - 5 (2-3; 1-0; 1-1; 0-1)

1 период: 1-0 Сандин (00,16); 1-1 Морозов (03,04); 1-2 Хованов (05,40); 1-3 Соколов (12,05); 2-3 Фагэму (14,54)

2 период: 3-3 Сандин (11,02)

3 период 3-4 Лундквист (04,25); 4-4 Соколов (08,35)

ОТ: 4-5 Подкользин (03,24)

Соперник россиян в финале определится позже. Им станет либо команда Канады, или сборная Финляндии.

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В статье: Швеция Россия чемпионат мира по хоккею U20
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